Biz vatandaşımızın ihtiyacı olduğu her yerde devletim bütün imkanlarını seferber ederek onların yaralarını sarıyoruz. İzmir'de yapılan deprem konutları da bunun örneklerinden biridir.

Yarın ilk konutlar teslim edilecek. Biz gidenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların acılarını hafifletebilirsek onların normal hayata dönüşlerini sağlarsak bu bizim için en büyük kazanç olur.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE SALDIRILAR!

Dünyada ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bu durum bütün ülkelerin dengelerini altüst ediyor. Enflasyon diye bir kavramdan haberi olmayan ülkeler bugün yüzde 7 yüzde 16 gibi rakamları konuşuyor. İnsanlığın hiç alışık olmadığı durumlar yaşanıyor.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kriziler yönetilebilir. Biz de krizleri en iyi şekilde yürüten ülkelerin başında geliyoruz. Ama belirsizlik yönetilemez. Bu pandemi bir belirsizlik süreci. Maalesef dünyadaki bütün tedarik zincirinin kopmasına neden olmuştur. Bütün dünya ülkeleri bundan etkileniyor.

Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin yükümlülüklerini getirecek güçtür. Bu durumun geçici olmasını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Sıkıntıları gidermeyi başaracak bir hükümetimiz var. Gereken tedbirler vatandaşlarımızın en az şekilde etkileneceği şekilde alınacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.