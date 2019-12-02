İzmir'in Konak ilçesinde kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü 02.12.2019 06:56

İzmir'in Konak ilçesinde bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Polis kiracı Ali R.D. yi gözaltına aldı. Kiracının alkollü olduğu iddia edildi.