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İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Köpeği yanından ayrılmadı

İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Köpeği yanından ayrılmadı
25.09.2021 07:09
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya (29) evine döndüğü sırada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Maya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, beyaz renkli hafif ticari araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayın ardından Serdar Maya'nın kanlar içerisinde yerde yattığı sırada köpeğinin yanına kimseyi yaklaştırmadığı söylendi.


Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 370 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARAÇ TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından bölgede çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


'KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI'
Öte yandan, olay anında bir adrese paket servis götüren kurye Cemal Keskin o anları şöyle anlattı:
"Ben kuryeyim, yoldan geçerken karşıma çıktı, o şekilde gördüm. Pakete gidiyordum, silah sesi duydum. Bir iki el sıktıktan sonra beyaz bir arabayla kaçtı.

Vatandaş yerde yatan kişiye yardımcı olmaya çalışıyordu bende polisi aradım. Yanında köpek vardı, köpek yanına yanaştırmıyordu" dedi.

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