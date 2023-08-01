İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu. Grevin ikinci gününde İzmir'de otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.



İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine, metro ve tramvay seferleri durduruldu. 625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu. Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.