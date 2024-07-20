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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 16:40 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 16:40

İZMİR kaza haberi: Hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü

İzmir'in Menemen ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Akkurt (52) ile yanındaki eşi Bediha Akkurt (47) ve annesi Emine Akkurt (73) hayatını kaybetti.

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, saat 09.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı 35 CCJ 880 plakalı otomobile çarptı.




AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücü Mehmet Akkurt ile yanındaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un öldüğü belirlendi.

Üç kişinin cansız bedenleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



HASTANE YOLUNDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Ölenlerin Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nden oldukları ve kazanın Emine Akkurt'u hastaneye götürürken meydana geldiği belirtildi.


Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatırken, aracın kaldırılmasının ardından tren, seferine kaldığı yerden devam etti.

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