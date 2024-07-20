İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, saat 09.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı 35 CCJ 880 plakalı otomobile çarptı.







AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücü Mehmet Akkurt ile yanındaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un öldüğü belirlendi.

Üç kişinin cansız bedenleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





HASTANE YOLUNDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Ölenlerin Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nden oldukları ve kazanın Emine Akkurt'u hastaneye götürürken meydana geldiği belirtildi.



Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatırken, aracın kaldırılmasının ardından tren, seferine kaldığı yerden devam etti.

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