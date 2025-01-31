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Beyşehir’de kavga: Sırtından bıçakladı!
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Beyşehir'de kavga: Sırtından bıçakladı!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 12:38

Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli olay yerinden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Suriye uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti. Evin önünde alacak verecek meselesinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.A.O. sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.A.O., acil serviste yapılan müdahale sonrasında ise Konya'ya sevk edildi. Polis olayın ardından şüpheli S.E.H.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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