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İzinsiz gösterilere katılıp tutuklananların ailelerinden CHP’li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki!
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İzinsiz gösterilere katılıp tutuklananların ailelerinden CHP’li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 00:51 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 00:58

İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılanlara yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların aileleri, adliye önünde CHP’li milletvekili ve il başkanına tepki gösterdi. Aileler vekillere "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın'' Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" cümleleriyle tepki gösterdi.

İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılanlara yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların aileleri, adliye önünde CHP'li milletvekili ve il başkanına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 206 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 198 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.
Ailelerden bazıları, CHP'li Tanrıkulu'na "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir aile ise, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde" derken, başka bir aile de, "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın" diyerek tepki gösterdi.

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