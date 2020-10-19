İYİ Partili Ümit Özdağ'dan ihbar gibi sözler! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ bağlantılarını açıkladı...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan ihbar niteliğinde açıklamalar geldi. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.