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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 16:28 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 16:44

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Etimesgut gerginliği! Aday olarak Hilmi Özer gösterilince ortalık karıştı!

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken müstakil kararı alan İYİ Parti'de aday kavgası yaşandı. Genel Merkez'in Etimesgut için Hilmi Özer'i açıklaması teşkilat üyeleri tarafından büyük tepki çekti. Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak’ı istifaya davet etti.

Ankara'da İYİ Parti Etimesgut ilçe belediye başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe teşkilat üyeleri durumu protesto etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adayları için genel merkezde düzenlenen tanıtım törenine katıldı.

Akşener, İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayını Hilmi Özer olarak açıkladı.

İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, aday olarak Özer'in açıklanmasını protesto etti.

İSTİFA SESLERİ
Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.

KÜRŞAT ZORLU FARKI
Kulislerde Hilmi Özer'in adaylığı ile ilgili olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili ve partinin Grup Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun etkili olduğu konuşuluyor.

ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevden aldı.

HİLMİ ÖZER KİMDİR?
1983 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'ni, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı.1985 yılında memurluk hayatına başladı.Etimesgut Belediyesi'nde müfettiş ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak çalıştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı yaptı.30 Mart 2014 seçimlerinde Etimesgut Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. Meclis Üyeliği görevini sürdürürken bir dönem de AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2018 yılında da AK Parti'den Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu. Evli ve dört çocuk babası.

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