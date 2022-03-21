Haberler Haber Videoları İşte Türk Tabipler Birliği'nin kirli sicili! Terör ve provokasyon dosyası kabarık

İşte Türk Tabipler Birliği'nin kirli sicili! Terör ve provokasyon dosyası kabarık

İşte Türk Tabipler Birliği'nin kirli sicili! Terör ve provokasyon dosyası kabarık
21.03.2022 09:05

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Türk Tabipler Birliği bir hekim birliği olmaktan ziyade terör ve teröristlerin destekçisi bir oluşum olarak faaliyet gösteriyor. Yönetici tayfasının doktorların hak ve çıkarlarını gözetmekten çok siyasi emeller peşinde koştuğu oluşum, FETÖ'den PKK'ya birçok örgütün savunucusu durumda. Sağduyulu doktorların çıkarlarının savunulabilmesi için başka bir meslek odasının önünün odası açılması ise artık bir zaruret. A Haber analiz haberinde özellikle son yıllarda siyasi çıkışlarıyla tepki çeken TTB'ye ilişkin çarpıcı bilgiler aktarıldı, örgütün kirli yüzü deşifre edildi.

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