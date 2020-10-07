İşte Terter’deki son durum! A Haber canlı yayınında bomba sesleri

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan'ın ilerleyişi sürerken Terter bölgesine saldıran Ermenistan çok sayıda sivilin hayatına kastetmiş ve maddi zarara sebep olmuştu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında Terter’deki son durumu görüntüledi. Canlı yayında bomba sesleri duyuldu. İşte Terter'deki son durum.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan'ın ilerleyişi sürerken Terter bölgesine saldıran Ermenistan çok sayıda sivilin hayatına kastetmiş ve maddi zarara sebep olmuştu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında Terter'deki son durumu görüntüledi. Canlı yayında bomba sesleri duyuldu. İşte Terter'deki son durum.