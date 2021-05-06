İstanbul'un derelerinden zehir akıyor: Riva deresindeki kirlilik insan sağlığını tehdit ediyor!

İstanbul’un derelerinden adeta zehir akıyor. İstanbul Beykoz’da bulunan Riva deresindeki kirlilik artık sağlığı tehdit eden boyutlara ulaşmış durumda. Bölgedeki mide bulandıran görüntü ve son durum A Haber canlı yayınında ele alındı.

A Haber muhabiri Melis Coşan olaya ilişkin şu bilgileri aktardı:



Beykoz'da bulunan Riva deresinde çevre katliamı sürüyor. Dere kirlilikten dolayı siyaha bürünmüş bir vaziyette. Adeta simsiyah bir dereyle karşılaştığımızı aktaralım. Haliyle derenin kirlenmesiyle birlikte de canlı popülasyonu da azaldı. Balık ölümlerine neden oluyor kirlilik. Ölümlerin yanında ağır bir kokuya neden oluyor. Bununla birlikte burada bulunan hayvanlar, denizde yaşayan canlılar ve özellikle de insan sağlığına da büyük zarar eriyor.



İddialara göre çevredeki fabrikaların atıkları dereyi bu hale getirdi. Dere Paşaköy'den başlıyor, Riva plajına kadar gidiyor. Riva plajı da aslında birçok kişinin denize girdiği yer. İşte o plaja bu deniz kirliliği akıyor.



Tabi yazın gelmesiyle birlikte mahalle sakinleri de sivrisineklerin dereden kaynaklı olarak çoğaldığını ve evlerinde rahat uyuyamadıklarını belirtiyor.