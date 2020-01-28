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İstanbul’da torbacılara yönelik narkotik operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul’da torbacılara yönelik narkotik operasyonu gerçekleştirildi

28.01.2020 08:39

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 5 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.


3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul'da Zeytinburnu merkezli Esenyurt, Fatih, Küçükmece ve Silivri ilçelerinde daha önceden belirlenen 48 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyona; özel harekât polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de destekli olarak operasyonda görev aldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 74 şahsın yakalanması için adreslere düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
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