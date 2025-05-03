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İstanbul’da toplu taşıma çilesi!
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İstanbul'da toplu taşıma çilesi!

Giriş Tarihi: 3.05.2025 00:01:41 Güncelleme Tarihi: 3.05.2025 00:04:05

Metrobüsün son durağı olan Beylikdüzü’nde inen vatandaşlar, Silivri ve Çatalca yönüne gitmek için uzun süre otobüs bekledi. İş çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk tepki çekti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, metrobüsün son durağında inen vatandaşlar, Silivri ve Çatalca yönüne gitmek için uzun süre otobüs beklemek zorunda kaldı.

Metrobüs sonrasında toplu taşımada otobüsler dışında başka alternatifin olmaması , her gün süren ulaşım çilesine neden oldu. İş çıkış saatlerinde duraklarda oluşan yoğun kalabalık ve otobüslerin yetersizliği, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Silivri'ye gitmek için uzun süre araç bekleyen Sami Yılmaz, "Her gün böyle bir sıkıntı var ancak bugün çok daha büyük rezillik oluştu. Silivri araçları çok geç geliyor ancak henüz buna bir çare bulamadılar. Saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında hep böyle kalabalık oluyor" ifadelerini kullandı.

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