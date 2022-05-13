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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
13.05.2022 12:08

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Son dakika haberleri... İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ayrı ilçede 13 adrese düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma dahilinde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında DEAŞ kamplarına girip çıktıkları ve sosyal medyayı kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları anlaşılan bazı kişilerin faaliyetlerine İstanbul'da devam ettiklerini tespit etti.

Örgüt kontrolünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için kentin 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 zanlı yakalandı.

DEAŞ yanlısı 16 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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