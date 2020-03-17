İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi 17.03.2020 11:41

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından sinema, kafe, kahvehane gibi alanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahilinde bulunan kafeler bu doğrultuda kapanırken, zabıtalar tek tek denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu. Üsküdar Salacak Sahili'nde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı. Üsküdar'daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı. Öte yanda özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilin boş hali ise dikkat çekti. Zabıta ekipleri sahildeki kafeleri açık olup olmadığını denetim yaptı.

Kafe çalışanı Recep Kara ''Koronovirüs tehlikesinden dolayı kapatma kararı geldi. Bizde kapattık. Temizlik yapıyoruz. Normalde çok kalabalık oluyordu.'' diye konuştu. Başka bir kafede bulunan bir kişi ''Kimse yok kapattık. Ben bekçilik yapıyorum burada'' diye konuştu.