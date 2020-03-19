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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Her yer bomboş kaldı

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Her yer bomboş kaldı

19.03.2020 11:46

Bir süredir dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan çağrılar etkili oldu. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istenirken, İstanbul sokakları boş kaldı. O anlar drone ile görüntülendi.


Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul'da yolları drone ile havadan görüntülendi.
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