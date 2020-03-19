İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Her yer bomboş kaldı 19.03.2020 11:46

Bir süredir dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan çağrılar etkili oldu. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istenirken, İstanbul sokakları boş kaldı. O anlar drone ile görüntülendi.