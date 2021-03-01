Türkiye normalleşme için bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’ndan çıkacak karara kilitlenmişken tedbirlerin esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. Geçen Kabine Toplantısı sonrası 1 Mart’ı işaret eden Başkan Erdoğan, normalleşmenin kademe kademe olacağını açıklamıştı. Normalleşmenin koronavirüs vaka yoğunluğu az olan illerden başlanacağı ifade edilirken İstanbul’da kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın turuncu kategorisinde bulunan İstanbul’da kısıtlamaların ilçe ilçe kaldırılması söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Her şey normale dönecek mi? İstanbul'da ilçe ilçe kapanma söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

KISITLAMALAR GEVŞETİLECEK Mİ?

Tüm Türkiye gibi ben de büyük bir merakla kabine toplantısının sonuçlarını merakla bekliyorum. Tabii bizler Bilim Kurulu üyeleri olarak da zaman zaman kamuoyunda kendi kişisel görüşlerimizi açıklıyoruz.

Tavsiye kurulu kararı olarak kurul kararlarının alındığını hep ifade ediyoruz. Bizler de karar verirken özellikle ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumu göden geçirerek karar veriyoruz.

İL DÜZEYİNDE MÜDAHALE

Bu bağlamda özellikle 15-21 Şubat tarihleri arasında il il vaka sayılarının açıklanması belki de tüm Türkiye'nin beklediği bir tabloydu. Bu tabloda iller kendi durumlarını daha net bir şekilde gördü. Sayın Bakanın yerinde karar dönemi olarak ifade ettiği bu aşamada birinci yılın sonunda Kovid-19 mücadelesinde artık yapılması gereken en önemli müdahalenin il düzeyindeki müdahaleler olduğunu ifade etti. Bu da Bilim Kurulumuzun görüşleri arasındaydı.

Çünkü İstanbul, Ankara ile Rize'nin Hakkari'nin Bayburt'un vaka sayıları birbirinden farklıydı. Şimdi bütün vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından kendi illeriyle ilgili vaka durumunu ve bu vaka sayılarının yüz bin kişide diye ifade ediyoruz değişimlerini de izleyecek.

HER ŞEY NORMALE DÖNECEK Mİ?

Büyük bir merakla bir beklenti var her şeye normale dönecek şeklinde. Fakat normal demiyoruz yeni normal diyoruz hatta kontrollü sosyal yaşam olarak geçen sene Mayıs ayında ifade edilmişti yeni normal süreci. Gerçekten Mayıs ayından sonraki süreçte açılma döneminde eğer Kontrollü sosyal yaşamı sağlayabilirsek enfeksiyon zincirini, yayılmayı hastalığın bir kişiden diğer kişiye bulaşmasını azaltabildiğimizi gördük.

İSTANBUL İÇİN İLÇE BAZLI TEDBİR GELİR Mİ?

Bu yerel yönetimlerin birlikte alacağı bir karar. Çünkü İstanbul nüfusu itibariyle komşularımızın nüfusundan daha büyük bir nüfusa sahip mega bir şehir.

Bu nedenle ilçeler arasındaki geçişler de çok yoğun olabildiği için tek başına bir ilçenin bir karar alabilmesi tüm Türkiye için tüm iller için biraz zor. İstanbul için şu an için olası gibi görünmüyor açıkçası.