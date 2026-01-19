İstanbul'da kar yağdı İETT yolda kaldı! Vatandaşlar yokuşu çıkamayan otobüsü itti

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber Videolarıİstanbul'da kar yağdı İETT yolda kaldı! Vatandaşlar yokuşu çıkamayan otobüsü ittiİstanbul'da kar yağdı İETT yolda kaldı! Vatandaşlar yokuşu çıkamayan otobüsü ittiGiriş Tarihi: 19 Ocak 2026 11:12 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Bunlar da Var 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026Pazar 00:53Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi! 18.01.2026Pazar 00:53Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama 17.01.2026CumartesiCANLI YAYIN