Kutuplar değil Sahara Geçidi! Çığ düştü araçlar mahsur kaldı: Yol trafiğe kapatıldı

Kutuplar değil Sahara Geçidi! Çığ düştü araçlar mahsur kaldı: Yol trafiğe kapatıldıKutuplar değil Sahara Geçidi! Çığ düştü araçlar mahsur kaldı: Yol trafiğe kapatıldıGiriş Tarihi: 19 Ocak 2026 18:08 Artvin-Ardahan kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi, yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma tamamen kapatılırken; bölgede mahsur kalan sürücüler, ekiplerin dondurucu soğukta gerçekleştirdiği zorlu operasyonla kurtarıldı.