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İstanbul’da eşzamanlı FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da eşzamanlı FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var
24.09.2020 05:07

İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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