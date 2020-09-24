İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da eşzamanlı FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var
24.09.2020 05:07
- İstanbul’da eşzamanlı FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var
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