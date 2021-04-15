İstanbul'da çevre felaketi! Haramidere kimyasal atıklarla zehir saçıyor

İstanbul Esenyurt’taki yaşanan çevre felaketi adeta mide bulandıyor. Zehir saçan Haramidere'de kimyasal atıklar nedeniyle dere her gün farklı renkte akıyor. Akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem isnan sağlığı tehdit altında.