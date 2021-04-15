RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da çevre felaketi! Haramidere kimyasal atıklarla zehir saçıyor

İstanbul'da çevre felaketi! Haramidere kimyasal atıklarla zehir saçıyor
15.04.2021 11:20
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İstanbul Esenyurt’taki yaşanan çevre felaketi adeta mide bulandıyor. Zehir saçan Haramidere'de kimyasal atıklar nedeniyle dere her gün farklı renkte akıyor. Akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem isnan sağlığı tehdit altında.


Esenyurt Akçaburgaz mahallesindeki derede tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Buraya çevredeki fabrikalardan kimyasal sıvı akıtılıyor ve dere şu an mavi renkte akıyor. A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre çevredeki fabrikalardan ne olduğu belli olmayan mavi renkli kimyasal sıvı akıtılıyor. Derede oluşan köpükler dikkat çekiyor. Derede oluşan kimyasal sular önce Haramidere'ye sonra da denize dökülüyor. Söz konusu sorun, hem denizdeki canlıları hem de insan sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor.

HER GÜN FARKLI RENK
Çevredeki kanallardan dereye kimyasallar sebebiyle birçok farklı renkte atık akıyor. Çevredeki vatandaşlar durumdan şikayet ederek onlarca farklı renk kimyasal akıntısı olduğunu belirtti.

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