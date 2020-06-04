İstanbul’da üst üste çevre felaketleri yaşanıyor. Kadıköy’de İSKİ çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı, atık su denize aktı. Beykoz'daki Riva Deresi bir süredir değişen rengi ve kirliliği ile vatandaşları tedirgin etti. Öte yandan Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu. A Haber ekibi üst üste yaşanan olayların ardından ardından yaşanan çevre felaketini canlı yayında ekranlara getirdi.
İstanbul'da çevre felaketi: Atık su denize aktı, Boğaz çamura döndü!
04.06.2020 15:01
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