Haberler Haber Videoları İstanbul'da Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu operasyonu
02.08.2022 15:15 - Son Güncelleme: 02.08.2022 15:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:13
Ekrem İmamoğlu'nun Melen...
Haber 07:50
İlk gemi bu gece yarısı...
Haber 03:03
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu:...
Haber 03:02
İlk gemi bugün İstanbul...
Haber 39:27
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 07:34
Savaş Balkanlara mı taşınacak?
Haber 02:06
MEB duyurdu! Nakil sonuçları...
Haber 00:16
Manisa'da 9 yaşındaki çocuğa...
Haber 02:09
Provokatörün bağlantıları kim?
Haber 06:29
Rota oluşturuldu! İlk tahıl...
Haber 02:04
Bugün hareket edecek!
Haber 37:54
Ordu'da önemli açıklamalar

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Bulgaristan polisiyle ortak operasyon düzenlendi. Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih'te 2'si Bulgaristan uyruklu toplam 10 şüpheli yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Haber Videoları

Bulgaristan'la bağlantılı olan şebekeyle ilgili Narkotik Daire Başkanlığına bilgi verildi. Ardından Bulgar güvenlik güçleriyle iletişime geçildi. Türk polisi ve Bulgar güvenlik güçleri ortak çalışma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında, Bulgaristan polisi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih'te 2'si Bulgaristan uyruklu toplam 10 şüpheli yakalandı.

Silivri'de bulunan çiftlik evine düzenlenen baskında, adresin uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü ile serbest kaldı.

SON DAKİKA