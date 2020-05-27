İstanbul'da akılalmaz olay! Başına caraskal düştü, beyni patladı

27.05.2020 16:08

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerine gelen makinenin taşınması için yapılan çalışma sırasında caraskal koparak 60 yaşındaki Hasan Aktepe isimli vatandaşın başına düştü. Yaşanan olay sonrası ilk müdahalesi yapılan adam, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de kafasına caraskal düşen 60 yaşındaki adam feci şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı, iş yerine gelen makinenin yukarıya çıkarılması için aşağı indi. 2 mesai arkadaşı yük kaldırma vincine bağlanarak 4. kata çıkarılması için makinenin ayarını yaptı. Kaldırma işlemi başladı, 4'üncü kat hizasından vincin caraskalı koparak sert bir şekilde Hasan Aktepe'nin başına düştü.

Çarpmanın etkisiyle Aktepe, kanlar içerisinde yere yığıldı. Aktepe'nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kadın, yanında bulunan bez parçasıyla Aktepe'nin başını tutarak tampon yapmaya çalıştı. Korku ve panik anlarının yaşandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aktepe ilk olarak, çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktepe'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"KANCA VATANDAŞIN KAFASINA DÜŞTÜ"

Olayın görgü tanıklarından olan Hüseyin Aydoğan, "Makineci atölyeye makine getirmiş. Makineyi yukarı çekerken, calaskalın ucundaki büyük kanca 4. kattan aşağıya vatandaşın kafasına düşüyor ve beyni patlıyor. İlk müdahaleyi iş sahibi, ben ve sağlıkçı bir arkadaş vardı üçümüz yaptık. Beyni patlamıştı Allah yardımcısı olsun" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Hasan Aktepe'nin ağır yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ne önce sokağa çıkma yasağı esnetilen çocukların geldiği görülüyor. İş yerinin yük kaldırma ve boşaltma yaptıkları alanda bir süre oyalanan çocuklar daha sonra burada ayrılıyor. Kısa bir süre sonra ise tekstil atölyesine çıkarılacak olan makine getiriliyor. Yük kaldırma vincinin hizasına getirilen makinenin başında Hasan Aktepe ve mesai arkadaşı olduğu görülüyor. Daha sonra ise kopan caraskalın Aktepe'nin kafasına hızlı bir şekilde düştüğü ve yere yığıldığı görülüyor. Mesai arkadaşının şok geçirdiği olay yerinde kısa süreli bir korku ve panik yaşanıyor. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların Aktepe'nin yardımına koştuğu görülüyor.