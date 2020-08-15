İstanbul Tuzla’da kaçak deterjan imalathanesine baskın! Piyasaya sürülmeden ele geçirildi

15.08.2020 12:39

Son dakika haberi... İstanbul Tuzla’da bir sokak içerisinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine emniyet harekete geçti. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre yapılan aramalarda kilolarca kaçak deterjan ve yapımda kullanılan malzeme ele geçirildi.

Geçtiğimiz hafta saat 22.30 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.





Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalarda, bahse konu adrese geçildiğinde kaçak deterjan üretimi yapıldığı anlaşılan işyerinde arama yapıldı.





Aramalarda 4 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 40 kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, 125 adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 1 adet ambalajlama makinesi, 1 adet hassas terazi, 35 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 875 kilogram gelen deterjan malzemesi, 225 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 625 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.





Konu ile ilgili işyerinin çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi.





İşletme sahibi Yaşar T. ve işyeri çalışanı Serkan E. isimli şahıslar, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH