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İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
20.03.2021 12:57
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Son dakika haberi! Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği günden bu yana yıl yıl kadın cinayetlerinin arttığı ortaya çıktı. Peki Türkiye neden bu adımı attı? Sözleşmede tartışmaya neden olan maddeler nelerdi? Türkiye neden sözleşmeden çekildi? İşte kafa karışıklığı yaşayanlar için madde madde Türkiye'yi sözleşmeden çıkmaya iten o nedenler. Akıllardaki soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan avukat Özgecan Sırma verdi.


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