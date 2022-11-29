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İstanbul Şişli'de sır perdesi aralanıyor! Gecekondu katliamının zanlısı adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de sır perdesi aralanıyor! Gecekondu katliamının zanlısı adliyeye sevk edildi
29.11.2022 15:29

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İstanbul'un Şişli ilçesinde, ihbar üzerine bir gecekonduya giden polis ekipleri, bir erkek ve iki kadının cansız bedenini buldu. Pompalı silahla vurulduğu belirlenen cesetlerin Vahit Ateş (45), Tülay Vural (17) ve Merve Özturan'a (27) ait oldukları belirlendi. Evde yapılan incelemede boş kovanlar bulunmasına karşın suç aletine rastlanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, katliamı gerçekleştiren şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli B.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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