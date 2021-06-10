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İstanbul Şişli'de akılalmaz olay! 3 koronavirüs aşısını 10 bin liraya sattı

İstanbul Şişli'de akılalmaz olay! 3 koronavirüs aşısını 10 bin liraya sattı
10.06.2021 14:48
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İstanbul Şişli'de bir kişinin elindeki poşetten 6 adet koronavirüs aşısı çıktı. Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin  aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin  bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.


Şişli'de elindeki poşetin içinden 6 adet koronavirüs aşısı çıkan K.D. ile bu aşılardan 3 tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 21.45'te polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.D.'yi (39) durdurdu. K.D.'nin elindeki poşetin içerisinde hastanelerde aşı olarak koronavirüs tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde "Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine" ibaresi bulunan 6 adet aşı ele geçirildi. K.D. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, K.D.'nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.'nin bu para ile K.D.'den 3 adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" suçundan dün adliyeye sevk edildi.

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