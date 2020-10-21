İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 saatte sonuç veren koronavirüs testi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının havalimanlarına kurduğu koronavirüs laboratuvarında, yurt dışından gelen ve giden yolculara yapılan testler kısa sürede sonuçlanıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat eden yolcular, yeni tip koronavirüs test sonucunu 2,5 - 3 saat arasında alabiliyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının havalimanlarına kurduğu koronavirüs laboratuvarında, yurt dışından gelen ve giden yolculara yapılan testler kısa sürede sonuçlanıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat eden yolcular, yeni tip koronavirüs test sonucunu 2,5 - 3 saat arasında alabiliyor.