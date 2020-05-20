RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi

İstanbul Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi
20.05.2020 04:24

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii, bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı. Ezan okunan camide dualar edilirken, caminin mahyasında 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazıldığı görüldü.


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