Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapalı olan Çamlıca Camii, bu sene Kadir Gecesi'nde boş kaldı. Ezan okunan camide dualar edilirken, caminin mahyasında 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazıldığı görüldü.
İstanbul Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi
20.05.2020 04:24
- İstanbul Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde havadan görüntülendi
- CHP'nin '19 Mayıs' ziyareti skandala dönüştü: Kılıçdaroğlu dakikalarca ayakta bekledi
- Yahya Üstün'den 'THY'nin 87. yıl dönümü' paylaşımı: Ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız
- Mahmud Abbas duyurdu: Filistin İsrail ve ABD ile varılan tüm anlaşmalardan çekildi
- Son dakika: 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele mesajı: Üstesinden geleceğiz
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geleceğin yazılımcılarına seslendi
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Kovid-19'la ilgili flaş açıklama: İki seneye mevsimsel hastalığa dönecek
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi
- Murat Bardakçı canlı yayında açıkladı: Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Osmanlı Devleti'nin talimatıyla olmuştur
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı