RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!
26.04.2021 23:50
Ana Sayfa 01:09
Büyük Selçuklu 30. bölüm ön...
Ana Sayfa 04:03
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni...
Ana Sayfa 01:01
İstanul'da bir turist,...
Ana Sayfa 00:49
MSB: Terör temizliği devam...
Ana Sayfa 03:22
Başkan Erdoğan: Tam kapanmaya...
Ana Sayfa 00:45
Müge Anlı aşka geldi!...
Ana Sayfa 01:07
Almanya’da Suriyeli gence...
Ana Sayfa 01:34
Melek İpek davasında flaş...
Ana Sayfa 03:26
Çanakkale Boğazı'nın dibinde...
Ana Sayfa 01:29
Korku filmi değil gerçek!...
Ana Sayfa 01:18
Kağıt Ev'in Cemre'si Helin...
Ana Sayfa 01:50
Öztürk Yılmaz'dan...

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" için Kıyı Emniyeti ekiplerince emniyet tedbiri alındı.


İstanbul Boğazı'nda Tanzanya bandıralı 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Croatia" makine arızası yaptı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yapan demir-çelik yüklü "Croatia" adlı gemiye, Kurtarma-8 ve Kurtarma 12 römorkörleri sevk edildi.

Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden İstanbul Boğazı'nda arazı yapan ve Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı açıklarına çekilen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Boğaz'da seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber Videoları