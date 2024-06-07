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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 15:02

İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırı: İstediği şarkı çalınmadı! Kurşun yağdırdı: 3 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. Bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise cekiciyle çekildi.

Olay, Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise çekiciyle çekildi.

SOKAKTA İNCELEME YAPILDI
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.

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