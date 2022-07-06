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İstanbul Başakşehir'de kaza: Beton mikseri devrildi

İstanbul Başakşehir'de kaza: Beton mikseri devrildi
06.07.2022 08:49

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İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir beton mikseri devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği beton mikseri devrildi. Araçta yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeşehir Esenyurt arasında bulunan yan yolda ilerleyen Nebil Akkartal yönetimindeki 34 ENZ 258 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Nebil Akkartal'ı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için Bahçeşehir'den sevk edilen itfaiye ekibi, sağlık görevlilerinin gözetiminde titiz bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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