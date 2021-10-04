İsrail'in casus yazılımı "Şeytan Dili" Türkiye'de de tespit edildi! Gazeteciler ve siyasetçileri takip ediyor

Hayatımızın bir parçası haline gelen dijital mecralar işlerimizi kolaylaştırsa da çok büyük bir risk taşıyor. İsrail'de Candiru isimli şirket tarafından gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için geliştirildiği ortaya çıkan Devil's Tongue (Şeytan Dili) isimli casus yazılımın Türkiye'deki bilgisayarlarda da tespit edildi. Dünyaca ünlü bir siber güvenlik şirketi tarafından hazırlanan raporda, yazılımın bilgisayarlara sahte linkler üzerinden bulaştığı ve arka planda çalışarak kullanıcı fark etmeden şifreleri ve belgeleri çaldığı belirtildi. Ayrıca Şeytan Dili, kamera ve mikrofona erişebiliyor. İnternet taramasını da kullanan Candiru, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) istihbarat birimi Unit 8200'den de personel alıyor. Haberin detayları...