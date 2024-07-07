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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024, 17:26 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024, 17:26

İsrail’den görülmemiş zulüm! Serbest bıraktığı Filistinlileri katletti! Kerem Ebu Salim’de elleri bağlanmış şekilde bulundular

İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinlilerden üçü elleri bağlı şekilde ölü bulundu. Beş gün önce alıkoyduğu Filistinlileri dün serbest bırakan İsrail askerleri, serbest bıraktıktan hemen sonra topçu atışı düzenledi ve kaçmaya çalışan kişileri katletti. Filistinlilerin cesetleri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda bulundu. Saldırıdan kurtulan bir Filistinli yaşadıklarını "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." şeklinde anlattı.

İsrail’den görülmemiş zulüm! Serbest bıraktığı Filistinlileri katletti! Kerem Ebu Salim’de elleri bağlanmış şekilde bulundular
İsrail'den görülmemiş zulüm! Serbest bıraktığı Filistinlileri katletti! Kerem Ebu Salim'de elleri bağlanmış şekilde bulundular

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