İran'da son dönemde bilim adamları ve bürokratlara yönelik gerçekleşen suikastlerin ardından, geçtiğimiz 22 Mayıs'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanlarından Albay Seyyad Hodayi de suikasta kurban gitmişti. Türkiye'de bulunan İsrailli diplomat ve turistleri kaçırma ve silahlı saldırı eylemleri yapılacağı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan İranlı suikast timinin adreslerinden kroki ve susturuculu silahlar çıktı. İki farklı hücrenin daha yurda giriş yaptığını tespit eden istihbarat birimleri, konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.