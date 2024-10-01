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İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?
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İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi?

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 18:53 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 18:53

Katil İsrail gözünü Gazze'nin ardından Lübnan'a çevirdi. TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "İsrail, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü Türkiye'ye dikecek. İçimizdeki gönüllü siyonist aparatlarının anlamadığı budur." ifadeleriyle kritik bir uyarı yaptı. Peki; İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Başkan Erdoğan neden ''İsrail'in gözü vatanımızda'' mesajı verdi? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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