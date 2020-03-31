İspanya'da dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Çinli kadın panolara tükürdü! 31.03.2020 09:58

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya. İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 340’a yükselirken vaka sayısı 85 bini geçti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İspanya’dan şoke eden bir görüntü geldi. İspanya’nın başkenti Madrid’de metro durağına ilerleyen Çinli bir kadın panolara tükürdü. Söz konusu Çinli kadının koronavirüs taşıdığı iddiasının ardından görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.

Corona virüsü salgını nedeniyle İspanya'da vaka ve ölüm sayılarında korkunç artışlar meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre, İspanya'da coronavirüs vaka sayısı 85 binin üzerine çıkarak Çin'i geçti. Coronavirüsü kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7 binin üzerinde. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'dan gelen son dakika görüntüler şoke etti. İspanya'da Çinli bir kadın istasyon girişindeki panolara tükürdü. O anlar böyle görüntülendi.

PANOLARA TÜKÜRDÜ!

İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.