İslam karşıtı çirkin söylemleriyle dünyada birçok ülkeden tepki alan Macron'a bir tepki de Libyalı ünlü boksör Malik Zinad'dan geldi. Zinad paylaştığı videoda kum torbasına yapıştırdığı Macron fotoğrafına yumruklar attı ve ardından yerde tekmeledi.
İslam düşmanı Macron'un başı şimdi belada! Libyalı ünlü boksör Malik Zinad yumrukladı
- İslam düşmanı Macron'un başı şimdi belada! Libyalı ünlü boksör Malik Zinad yumrukladı
- Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira! Merkel'i bu sözlerle savundu
- Başkan Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs 28 Ekim 2020 Çarşamba vaka sayılarını açıkladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs 28 Ekim 2020 vaka ve vefat sayılarını duyurdu
- Başkan Erdoğan, 120 yaşında Kovid-19'u yenen Menica Encü'nün Mevlid Kandilini tebrik etti: Ellerinden öpüyorum
- Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri böyle imha etti
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ’a olay gönderme: ''Kötülüğe 'ümit' olmayacağız''
- Sınavlar nasıl yapılacak? 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ölçme ve değerlendirme uygulamaları yazısı
- Son dakika: Hatay İskenderun'daki saldırının asıl hedefi neydi? A Haber o belgeye ulaştı!