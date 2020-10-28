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İslam düşmanı Macron'un başı şimdi belada! Libyalı ünlü boksör Malik Zinad yumrukladı

İslam düşmanı Macron'un başı şimdi belada! Libyalı ünlü boksör Malik Zinad yumrukladı
28.10.2020 23:52

İslam karşıtı çirkin söylemleriyle dünyada birçok ülkeden tepki alan Macron'a bir tepki de Libyalı ünlü boksör Malik Zinad'dan geldi. Zinad paylaştığı videoda kum torbasına yapıştırdığı Macron fotoğrafına yumruklar attı ve ardından yerde tekmeledi.


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