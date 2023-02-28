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İskenderun sahil bandında yarıklar oluştu: Drone ile havadan görüntülendi

İskenderun sahil bandında yarıklar oluştu: Drone ile havadan görüntülendi
28.02.2023 16:20

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahil bandındaki kaldırım ve yeşil alanlarda yarıklar oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İskenderun'da tek zarar yapılarda oluşmadı. Depremin etkisiyle İskenderun sahil şeridinde de zeminde hasarlar oluştu.

Sahil bandında bulunan yürüyüş yolunda deprem nedeniyle yarıklar oluştuğu görüldü.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Aynı bölgedeki toprak alanda oluşan yarıklar ve çökmeler drone ile havadan görüntülendi.

Toprakta oluşan yarıklardan çıkan su ve sitrik killer de dikkatlerden kaçmadı.

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