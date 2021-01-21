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İşçinin semaver keyfi pahalıya patladı! Belediye yenisini dikti

İşçinin semaver keyfi pahalıya patladı! Belediye yenisini dikti
21.01.2021 18:10
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Kilis’te, semaverde çay içmek için fidan halindeki kesilen ağacın yerine belediye tarafından yeni ağaç dikildi. Vatandaşlar görüntülere tepki gösterirken işçiye de ceza verildi.


Kilis'te, semaverde çay içmek için fidan halindeki kesilen ağacın yerine belediye tarafından yeni ağaç dikildi. Ebulule Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda Kilis Devlet Hastanesinin karşısında Kanalizasyon borusu döşeyen müteahhit firmaya bağlı bir işçi, testere ile fidan halindeki ağacı kesmesi üzerine işçiye 825 TL para cezası kesildi. Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kesilen ağacın yerine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla ağaç dikildi.

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