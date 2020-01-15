İran basını görüntüleri sızdırdı! İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.
İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.
2 ROKET ATEŞLENMİŞ
İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.
İRAN BASINI SIZDIRDI! NYT YAYINLADI
New York Times İran'ın 'yanlışlıkla' vurduğunu 3 gün sonra açıkladığı Ukrayna uçağı ile ilgili yeni bir video yayınladı.
176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.