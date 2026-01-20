PODCAST CANLI YAYIN
İnegöl’de şüpheli ölüm! Kapısı açık bırakılan evde cansız bedeni bulundu

İnegöl’de şüpheli ölüm! Kapısı açık bırakılan evde cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 38 yaşındaki Şadan Kaladağ, evine gelen arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Kapısı aralık halde bulunan dairedeki şüpheli ölüm, ilçede büyük üzüntü yaratırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi, Çavuş Dayı Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katında bugün öğle saatlerinde acı bir olay yaşandı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şadan Kaladağ (38), evinde ölü bulundu.

Arkadaşları Kapıyı Aralık Buldu

Kaladağ'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu merak ederek saat 12.00 sıralarında evine gitti. Daire kapısının aralık olduğunu fark ederek içeri giren arkadaşları, Kaladağ'ı yatağında hareketsiz yatarken görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kapıyı Kapatmayı Unutuyordu

İşsiz olduğu öğrenilen Şadan Kaladağ'ın, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre zaman zaman evinin kapısını kapatmayı unuttuğu, bu nedenle daire kapısının aralık kalmış olabileceği belirtildi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Kaladağ'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

  • Olay Yeri: Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl

  • Maktul: Şadan Kaladağ (38)

  • Durum: Şüpheli ölüm, Adli Tıp incelemesi bekleniyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.

Bunlar da Var

Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!
Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!
Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı!
Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı!
Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle