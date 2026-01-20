İnegöl’de şüpheli ölüm! Kapısı açık bırakılan evde cansız bedeni bulundu

İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi, Çavuş Dayı Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katında bugün öğle saatlerinde acı bir olay yaşandı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şadan Kaladağ (38), evinde ölü bulundu.

Arkadaşları Kapıyı Aralık Buldu

Kaladağ'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu merak ederek saat 12.00 sıralarında evine gitti. Daire kapısının aralık olduğunu fark ederek içeri giren arkadaşları, Kaladağ'ı yatağında hareketsiz yatarken görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kapıyı Kapatmayı Unutuyordu

İşsiz olduğu öğrenilen Şadan Kaladağ'ın, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre zaman zaman evinin kapısını kapatmayı unuttuğu, bu nedenle daire kapısının aralık kalmış olabileceği belirtildi. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Kaladağ'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay Yeri: Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl

Maktul: Şadan Kaladağ (38)

Durum: Şüpheli ölüm, Adli Tıp incelemesi bekleniyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.