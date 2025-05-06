SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İnegöl’de TIR kazası!
Haberler Haber Videoları

İnegöl'de TIR kazası!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 14:27:01 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 14:27:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın şerit değiştirirken çarptığı cipin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şerit değiştiren TIR'ın çarptığı cip sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde gerçekleşti.

TIR Şerit Değiştirirken Cipe Çarptı
Ankara yönüne gitmekte olan Murat Y. (47) idaresindeki 16 AYD 575 plakalı TIR, şerit değiştirdiği sırada, aynı yönde seyreden Resul C. (54) yönetimindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip kontrolden çıkarak refüje savruldu.

Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan cip sürücüsü Resul C., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlatırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

SIRADAKİ VİDEO
Bolu’da mucize kurtuluş!
06.05.2025Salı
Çorum'da patlama: Yaralılar var!
06.05.2025Salı
Bartın’da uyuşturucuya geçit yok!
06.05.2025Salı
Çamlıyayla’da uyuşturucuya geçit yok!
06.05.2025Salı
Selçuk Tengioğlu'nun oda arkadaşı: Kimseyle konuşmuyordu!
06.05.2025Salı
Bunlar da Var
Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu ile CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı 00:27
Selçuk Tengioğlu ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun olay öncesi tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı
06.05.2025Salı
Şişli’de dehşet anı: Kadın cinayeti kamerada! 01:55
Şişli’de dehşet anı: Kadın cinayeti kamerada!
06.05.2025Salı
Başakşehir’de TIR dehşeti: 1 ölü! 01:33
Başakşehir’de TIR dehşeti: 1 ölü!
05.05.2025Pazartesi
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü: Ahmet yaralıyken onlar böyle gülüyordu 02:34
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü
06.05.2025Salı
CANLI YAYIN