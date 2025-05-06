İnegöl’de TIR kazası!

Giriş Tarihi: 6.05.2025 14:27:01 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 14:27:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şerit değiştiren TIR'ın çarptığı cip sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde gerçekleşti.

TIR Şerit Değiştirirken Cipe Çarptı

Ankara yönüne gitmekte olan Murat Y. (47) idaresindeki 16 AYD 575 plakalı TIR, şerit değiştirdiği sırada, aynı yönde seyreden Resul C. (54) yönetimindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip kontrolden çıkarak refüje savruldu.

Sürücü Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan cip sürücüsü Resul C., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlatırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.