İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlayan İmamoğlu bir skandala daha imza attı. İstanbul kitapçısında PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın da kitabının satıldığı ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun İBB'sinde bir skandal daha! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar...13.01.2020 22:23
- İmamoğlu'nun İBB'sinde bir skandal daha! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar...
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