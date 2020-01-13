Haberler Video İmamoğlu'nun İBB'sinde bir skandal daha! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar...
İmamoğlu'nun İBB'sinde bir skandal daha! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar...

İmamoğlu'nun İBB'sinde bir skandal daha! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar...

13.01.2020 22:23

İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlayan İmamoğlu bir skandala daha imza attı. İstanbul kitapçısında PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın da kitabının satıldığı ortaya çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları