İETT'deki aylık 100 milyon TL'lik talanın sorumlusu olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendi yandaşlarına 5 yılda 5 milyar TL'lik ihale kıyağı çekerken gençlere vaat olarak sunduğu %40'lık indirimi göreve geldiğinden beri uygulamadı. İndirim bir kenarda dursun 5 yılda tam 5 katı zam yapıldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" diyerek indirim vaadiyle yola çıkan İmamoğlu'nun 5 yılda 5 katı zam yapmasının perde arkasında gerçekleri somut verilerle anlattı.