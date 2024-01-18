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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 17:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 17:57

İmamoğlu 'Gençlere ulaşımda %40 indirim' dedi, 5 yılda 5 katı zam bindirdi! İETT'de aylık 100 milyon TL'lik talan katmerli yalan

İETT'deki aylık 100 milyon TL'lik talanın sorumlusu olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendi yandaşlarına 5 yılda 5 milyar TL'lik ihale kıyağı çekerken gençlere vaat olarak sunduğu %40'lık indirimi göreve geldiğinden beri uygulamadı. İndirim bir kenarda dursun 5 yılda tam 5 katı zam yapıldı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" diyerek indirim vaadiyle yola çıkan İmamoğlu'nun 5 yılda 5 katı zam yapmasının perde arkasında gerçekleri somut verilerle anlattı.

İmamoğlu Gençlere ulaşımda %40 indirim dedi, 5 yılda 5 katı zam bindirdi! İETTde aylık 100 milyon TLlik talan katmerli yalan
İmamoğlu 'Gençlere ulaşımda %40 indirim' dedi, 5 yılda 5 katı zam bindirdi! İETT'de aylık 100 milyon TL'lik talan katmerli yalan

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