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Ilısu Barajı’nda balık avı faciası: Bot battı 1 ölü!
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Ilısu Barajı'nda balık avı faciası: Bot battı 1 ölü!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 17:30

Batman'da Ilısu Barajı'nda balık tutmaya giden Mehmet Er (56) ve İsmail Kofan'ın içinde olduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Kahreden olayda Mehmet Er, barajda boğularak hayatını kaybederken Kofan yüzerek kıyıya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da Ilısu Barajı'nda balık tutmaya gidenlerin botlarının batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ilısu Barajı'nda Başarı köyü mevkisinde balık tutmaya giden Mehmet Er (56) ve İsmail Kofan'ın içinde olduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Er,, barajda boğularak hayatını kaybederken Kofan yüzerek kıyıya çıktı. Kofan, çevrede bulduğu fiber botla Er'in cenazesini kıyıya çıkarttı. Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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