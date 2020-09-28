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İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için üç boyutlu klip!

İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için üç boyutlu klip!
28.09.2020 20:46

İletişim Başkanlığ'nın Preveze Deniz Zaferi anısına hazırladığı üç boyutlu (3D) dijital gerçeklik içeriğini, VR gözlükler vasıtasıyla 360 derecelik deneyimle izleyebilirsiniz.


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