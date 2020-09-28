İletişim Başkanlığ'nın Preveze Deniz Zaferi anısına hazırladığı üç boyutlu (3D) dijital gerçeklik içeriğini, VR gözlükler vasıtasıyla 360 derecelik deneyimle izleyebilirsiniz.
İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için üç boyutlu klip!
28.09.2020 20:46
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