Amasya'da acı kayıp: 10 gün önce doğum yapan kadın kalp krizi geçirip öldü

Amasya’da 10 gün önce doğum yapan 37 yaşındaki bakım personeli Nurhayat Usta, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Gençlerde kalp krizinden ölüm" haberlerine bir yenisi daha eklendi. Amasya'da 10 gün önce doğum yapan 37 yaşındaki Nurhayat Usta, sabah saatlerinde evinde fenalaştı.

10 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPTI... KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Durumu fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA BAKIYORDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Nurhayat Usta'nın cenazesi, yarın Suluova ilçesi Derebaşalan köyünde toprağa verilecek.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Taziye mesajı yayımlayan Vali Önder Bakan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum"dedi.

